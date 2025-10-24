Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау

Фото: beerkus

Бренд Diesel опубликовал в сети рекламное видео с участием российских руферов Иваном Биркусом и Ангелой Николау и столкнулся с критикой. Подписчики обвинили компанию в популяризации рискованных действий.

В ролике Биркус и Николау сидят на металлической конструкции на вершине высотного дома. Они одеты в одежду бренда и страстно целуются. Видео снял режиссер Грант Джеймс Томас. 
 

Видео: Diesel

Пост сопровождает предупреждение, что все действия в видео выполняются профессионалами, использующими соответствующее оборудование и находящимися под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.

Однако это не успокоило пользователей соцсетей. Они выразили надежду, что ролик сняли на хромакее — зеленом экране, который испольуют для совмещения двух и более изображений.

«Это не очень популярно и не знаково. Бессмысленная попытка быть отличающимися, заставляя людей испытывать что-то во время опасности, чтобы они могли чувствовать больше», — написал один из комментаторов.

Другой подчеркнул, что ролик может побудить кого-то заняться руфингом — опасным для жизни хобби. «Я был не первым и не последним, кто падал с высоты из-за минимальной ошибки», — отметил мужчина.

«Diesel всегда выступал за смелость и нарушение норм, но на что эта реклама вдохновляет молодое поколение?» — согласился еще один пользователь. Другой заявил, что отписался от аккаунтов бренда после этого видео.

Но не все комментарии под публикацией оказались негативной. Некоторые люди назвали ее «культовой», «идеальной», «невероятным перформансом» и «отличной рекламой».

