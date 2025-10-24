Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%

На третьем месте — корейские произведения. В октябре самой продаваемой книгой стала манхва «Я стал отбросом графской семьи Т. 2» авторства Ю Ре Хан. Больше всего среди литературы этой страны внимание читатели уделяют жанру нон-фикшн. В этом разделе наибольшей популярностью пользуется книга «Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей» авторства Хэ Нам Ким.