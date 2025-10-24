Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%

Продажи азиатских книг в октябре увеличились в России на 37% по сравнению с октябрем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Читай-города».
«Тенденция к росту популярности азиатской литературы наблюдается на протяжении уже нескольких месяцев», — говорится в сообщении сети. В лидерах по продажам авторы из Японии. Одни из наиболее популярных писателей сейчас — Гэнки Кавамура и Харуки Мураками.
Только в октябре было продано более 8 тыс. экземпляров книги «Если все кошки в мире исчезнут». Она стала лидером продаж среди азиатской литературы в этом месяце.
Второе место занимает литература из Китая. Книга «Безмолвное чтение Т. 3» заняла первую строчку продаж в этом сегменте.
На третьем месте — корейские произведения. В октябре самой продаваемой книгой стала манхва «Я стал отбросом графской семьи Т. 2» авторства Ю Ре Хан. Больше всего среди литературы этой страны внимание читатели уделяют жанру нон-фикшн. В этом разделе наибольшей популярностью пользуется книга «Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей» авторства Хэ Нам Ким.