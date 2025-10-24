Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе

Фото: Patrick Schneider/Unsplash

В монгольской пустыне Гоби строят лагерь для туристов, в котором воссоздадут условия жизни на Марсе. Об этом сообщает CNN.

Проект разрабатывает организация MARS-V. Она базируется в столице Монголии Улан-Баторе. В MARS-V х рассчитывают принять первых туристов к 2029 году.

«Нигде на Земле география и климат не воспроизводятся так же близко к Марсу, как в монгольской Гоби», — пишет CNN. В регионе засушливый, бесплодный ландшафт пустыни с экстремальными перепадами температур от +45 до –40 градусов по Цельсию. А окрашенная оксидом железа почва местности имеет марсианский красноватый оттенок.

«Цель — выжить в очень, очень изолированной среде. Должно быть такое мышление, будто вы находитесь на другой планете: вы должны чувствовать, что если вы не будете следовать протоколу, то умрете», — сказал Энктувшин Дойодхуу, генеральный директор MARS-V.

Каждый участник программы должен будет выполнить тесты на физическую, психологическую и ментальную ловкость, а затем пройти трехмесячную виртуального программу подготовки астронавта по всем направлениям — от кислородного режима до психологии изоляции.

В лагере также будут давать испытаниями и задачи: например, вывести марсоход на орбиту для проведения геологической съемки или сбора образцов почвы. Связь с «Землей» (командой поддержки миссии «Марс-V») будет проходить с задержкой, имитирующей межпланетную коммуникацию. Лагерь будет проходить с октября по март в суровых зимних условиях, когда Гоби сильно замерзает.

Участникам проекта будут предлагать блюда из сублимированных монгольских блюд, таких как пельмени или тушеная баранина. Они имитируют рацион космонавтов и в то же время отдают дань местной культуре.

