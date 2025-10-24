Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский музыкант Брюс Спрингстин планирует продолжение фильма «Избавь меня от небытия», посвященного его биографии. Об этом рассказал  журналу Variety в интервью режиссер Скотт Купер.

Он признался, что заинтересован в том, чтобы создать сразу несколько киноработ о Спрингстине. По словам кинематографиста, в жизни Снпрингстина «есть много глав, которые подходят для экранизации».

«Честно говоря, мы с Брюсом это обсуждали. Думаю, ему очень понравился этот фильм. Он был в восторге от этого опыта», — поделился Купер.

Режиссер добавил, что, по его мнению, Спрингстин «чувствуетсебя невероятно комфортно, когда кто-то рассказывает очень болезненную главу его жизни». «Вам нужно спросить его самого, но, думаю, он готов к большему», — заявил Купер.

Фильм «Избавь меня от небытия» выпустила кинокомпания 20th Century Fox. В центре сюжета — создание культового альбома Брюса Спрингстина «Nebraska». Главную роль в картине исполнил Джереми Аллен Уайт. 

