Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»

Американский музыкант Брюс Спрингстин планирует продолжение фильма «Избавь меня от небытия», посвященного его биографии. Об этом рассказал журналу Variety в интервью режиссер Скотт Купер.
Он признался, что заинтересован в том, чтобы создать сразу несколько киноработ о Спрингстине. По словам кинематографиста, в жизни Снпрингстина «есть много глав, которые подходят для экранизации».
«Честно говоря, мы с Брюсом это обсуждали. Думаю, ему очень понравился этот фильм. Он был в восторге от этого опыта», — поделился Купер.
Режиссер добавил, что, по его мнению, Спрингстин «чувствуетсебя невероятно комфортно, когда кто-то рассказывает очень болезненную главу его жизни». «Вам нужно спросить его самого, но, думаю, он готов к большему», — заявил Купер.
Фильм «Избавь меня от небытия» выпустила кинокомпания 20th Century Fox. В центре сюжета — создание культового альбома Брюса Спрингстина «Nebraska». Главную роль в картине исполнил Джереми Аллен Уайт.