Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна

Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В Беларуси заблокирован доступ к «ВКонтакте»
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»

Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна

Фото: Netflix

Фото актера Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна появилось в аккаунте Netflix в соцсети Х.

«Франкенштейн» выйдет 7 ноября. В главных ролях ― Оскар Айзек, Кристоф Вальц, Джейкоб Элорди, Миа Гот и Ральф Айнесон. Уже доступен трейлер картины. Режиссером выступил Гильермо дель Торо.

В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения: ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Роль последнего исполнит Элорди.

Недавно Джейкоб Элорди прокомментировал другой свой проект. Он назвал «невероятно умным и кинематографичным» третий сезон «Эйфории», который должен выйти на экраны в 2026 году.

Расскажите друзьям