Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна

Фото актера Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна появилось в аккаунте Netflix в соцсети Х.
«Франкенштейн» выйдет 7 ноября. В главных ролях ― Оскар Айзек, Кристоф Вальц, Джейкоб Элорди, Миа Гот и Ральф Айнесон. Уже доступен трейлер картины. Режиссером выступил Гильермо дель Торо.
В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения: ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Роль последнего исполнит Элорди.
Недавно Джейкоб Элорди прокомментировал другой свой проект. Он назвал «невероятно умным и кинематографичным» третий сезон «Эйфории», который должен выйти на экраны в 2026 году.