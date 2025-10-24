Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже

«Эта картина говорит сама за себя. На неё стоит просто взглянуть — она полна экспрессии, и вы увидите весь гений Пикассо. <…> Мы не могли представить себе, глядя на фотографию, что эта картина настолько красочная, настолько удивительная», — сказала Аньес Севестр-Барбе, эксперт по творчеству Пикассо.