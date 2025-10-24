Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже

В Беларуси заблокирован доступ к «ВКонтакте»
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с «Москва-Сити» построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже

Фото: drouot_paris

Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» («Дора Маар»), написанную Пабло Пикассо, выставили на аукцион Друо в Париже. Об этом написал Independent.

Художник создал эту работу в июле 1943 года. Он изобразил на полотне свою давнюю музу и партнершу — французскую художницу и фотографа Дору Маар. 


 

© drouot_paris

На протяжение последних 80 лет портрет находился в частной семейной коллекции.  В продаже в последний раз он был в 1944 года.

Портрет Доры Маар входит в серию Пикассо «Женщина в шляпе». Специалисты отметили, что картина очень хорошо сохранилась и сохранила яркость цвета, будто художник написал ее только что. 

«Эта картина говорит сама за себя. На неё стоит просто взглянуть — она полна экспрессии, и вы увидите весь гений Пикассо. <…> Мы не могли представить себе, глядя на фотографию, что эта картина настолько красочная, настолько удивительная», — сказала Аньес Севестр-Барбе, эксперт по творчеству Пикассо. 

