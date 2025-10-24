Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже

Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» («Дора Маар»), написанную Пабло Пикассо, выставили на аукцион Друо в Париже. Об этом написал Independent.
Художник создал эту работу в июле 1943 года. Он изобразил на полотне свою давнюю музу и партнершу — французскую художницу и фотографа Дору Маар.
На протяжение последних 80 лет портрет находился в частной семейной коллекции. В продаже в последний раз он был в 1944 года.
Портрет Доры Маар входит в серию Пикассо «Женщина в шляпе». Специалисты отметили, что картина очень хорошо сохранилась и сохранила яркость цвета, будто художник написал ее только что.
«Эта картина говорит сама за себя. На неё стоит просто взглянуть — она полна экспрессии, и вы увидите весь гений Пикассо. <…> Мы не могли представить себе, глядя на фотографию, что эта картина настолько красочная, настолько удивительная», — сказала Аньес Севестр-Барбе, эксперт по творчеству Пикассо.