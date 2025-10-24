В Беларуси заблокирован доступ к «ВКонтакте»

Доступ к «ВКонтакте» заблокирован в Беларуси, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.
Блокировка произошла на основании представления КГБ. Длительность ограничения неизвестна.
Белтелерадиокомпания опубликовали скриншот «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов в стране. Согласно скриншоту, дата включения сайта vk.com в этот список — 24 октября 2025 года.
При попытке попасть на сайт соцсети у пользователей «Белтелеком» и других интернет-операторов появляется баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен Министерством информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом „О средствах массовой информации“».