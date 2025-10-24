В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных

С 1 марта 2026 в России начнет работать единый федеральный регистр беременных женщин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. В регистр войдут данные о течении беременности женщины и здоровье новорожденных.
Новая система станет частью государственной стратегии, направленной на улучшение демографической ситуации в стране. Государство получит полную и объективную картину рождаемости и здоровья матерей в каждом регионе.
По словам Голиковой, регистр также позволит повысить качество медицинской помощи. Врачи смогут на основании информации о пациентке заранее выявлять риски осложнений и оперативно на них реагировать. Аналогичные электронные сервисы, автоматически рассчитывающие индивидуальные риски по анамнезу, уже успешно работают в Москве.
Еще одна задача регистра — оптимизация государственных расходов. Наличие единой базы данных позволит эффективней планировать бюджеты на здравоохранение — от госпитализации и диспансерного наблюдения до обеспечения лекарствами.