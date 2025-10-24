Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября

В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с «Москва-Сити» построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок

Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября

Фото: Daniel Foster/Unsplash

Водителям автомобилей в Москве нужно сменить летние шины на зимние во второй половине следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около пяти градусов», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что решение каждый водитель должен принимать самостоятельно, в зависимости от особенностей машины и ее шин. Если резина шипованная, можно повременить с заменой.

15 октябяр в Москве [выпал] первый снег. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, постоянный снежный покров в столице обычно ложится в конце ноября.

Расскажите друзьям