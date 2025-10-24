Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября

Водителям автомобилей в Москве нужно сменить летние шины на зимние во второй половине следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
«Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около пяти градусов», — сказал метеоролог.
Вильфанд отметил, что решение каждый водитель должен принимать самостоятельно, в зависимости от особенностей машины и ее шин. Если резина шипованная, можно повременить с заменой.
15 октябяр в Москве [выпал] первый снег. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, постоянный снежный покров в столице обычно ложится в конце ноября.