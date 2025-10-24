Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»

Фото: A24

Netflix выпустит сериал по мотивам графических романов Чарльза Бернса «Черная дыра», сообщает Variety. Режиссером проекта выступит Джейн Шенбрун, известная по триллеру A24 «Я видел свечение телевизора».

По сюжету в американском городке среди подростков распространяется загадочный вирус, передающийся половым путем и вызывающий ужасные физические мутации. Главная героиня Крис всегда считала эти слухи абсурдом, пока сама не стала жертвой болезни. После этого ее изгоняют в лес. Там она живет с другими инфицированными, и их сообщество сталкивается с новой угрозой — серийным убийцей.

Ранее несколько раз предпринимались попытки экранизировать «Черную дыру» в формате полнометражного кино, но ни одна из них так и не была реализована. Сама серия графических романов выходила с 1995 по 2005 год.

В июне Шенбрун завершила съемки нового хоррора «Подростковый секс и смерть в лагере „Миасма“» («Teenage Sex and Death at Camp Miasma»). Картина выйдет на экраны в 2026 году. В ней зрители увидят звезду «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон и Ханну Айнбиндер, известную по сериалу «Хитрости».

