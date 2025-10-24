Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»

Netflix выпустит сериал по мотивам графических романов Чарльза Бернса «Черная дыра», сообщает Variety. Режиссером проекта выступит Джейн Шенбрун, известная по триллеру A24 «Я видел свечение телевизора».
По сюжету в американском городке среди подростков распространяется загадочный вирус, передающийся половым путем и вызывающий ужасные физические мутации. Главная героиня Крис всегда считала эти слухи абсурдом, пока сама не стала жертвой болезни. После этого ее изгоняют в лес. Там она живет с другими инфицированными, и их сообщество сталкивается с новой угрозой — серийным убийцей.
Ранее несколько раз предпринимались попытки экранизировать «Черную дыру» в формате полнометражного кино, но ни одна из них так и не была реализована. Сама серия графических романов выходила с 1995 по 2005 год.
В июне Шенбрун завершила съемки нового хоррора «Подростковый секс и смерть в лагере „Миасма“» («Teenage Sex and Death at Camp Miasma»). Картина выйдет на экраны в 2026 году. В ней зрители увидят звезду «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон и Ханну Айнбиндер, известную по сериалу «Хитрости».