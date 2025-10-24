Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»

По сюжету в американском городке среди подростков распространяется загадочный вирус, передающийся половым путем и вызывающий ужасные физические мутации. Главная героиня Крис всегда считала эти слухи абсурдом, пока сама не стала жертвой болезни. После этого ее изгоняют в лес. Там она живет с другими инфицированными, и их сообщество сталкивается с новой угрозой — серийным убийцей.