Рядом с «Москва-Сити» построят новый небоскреб

Рядом с деловым центром «Москва-Сити» построят новый офисный небоскреб. Об этом пишет Msk1.ru со ссылкой на сайт девелопера MR Group.
Объект разместят между железнодорожными путями МЦД и Третьим транспортным кольцом. Высота небоскреба под названием Top Tower составит 299 метров, он будет состоять из 64 этажей.
Здание станет вторым по высоте в Москве, выше него будет штаб-квартира Wildberries&Russ. Сейчас самым высоким небоскребом считается здание Национального космического центра, которое открылось в сентябре 2025 года.
Проект будущего небоскреба разработало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb (l)au. В Top Tower будет работать интеллектуальная подсветка, которая будет меняться в зависимости от времени суток.
Помимо офисов, в здании также планируется парк, который разобьют на шестом этаже. Кроме того, согласно плану, в здании будут подземная и надземная парковки. Офисы будут занимать помещения с седьмого по 23-ий и с 26-го по 63-ий этажи.