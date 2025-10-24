Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»

Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В Беларуси заблокирован доступ к «ВКонтакте»
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с «Москва-Сити» построят новый небоскреб
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»

Фото: jodiesmith

Британская актриса Джоди Тернер-Смит, известная по сериалу «Анна Болейн», снимется со звездой «Дома дракона» Оливией Кук в хорроре «Невесты». Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер Хлоя Окуно, поставившая «Наблюдающего». В актерский состав проекта войдут Гарри Лоути («Индустрия»), Виола Преттеджон («Свидетельство Энн Ли») и Берн Горман («Франкенштейн»).

Действие ленты развернется в Италии 60-х годов. Героиней станет молодая женщина Салли Бишоп, которая останавливается с мужем на отдаленной вилле, чтобы прийти в себя после нервного срыва.

Салли знакомится с владельцем дома — таинственным графом, который проявляет к ней особый интерес. Он, как оказывается, обустроил для себя в итальянской глуши «идеальный жестокий Эдем невест-вампиров».

Съемки картины уже стартовали в Будапеште. Сценарий написала сама Окуно. Продюсерами проекта стали Энтони Брегман, Стефани Аспиасу и Грег Зук из Likely Story.

В создании фильма участвует компания Manor Kill Media, а также студия Neon. Focus International и FilmNation займутся распространением картины за пределами Северной Америки.

Ранее сообщалось, что одну из ролей в «Невестах» исполнит Майка Монро. Прикреплена ли она по-прежнему к проекту, неясно. 

