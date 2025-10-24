Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»

Британская актриса Джоди Тернер-Смит, известная по сериалу «Анна Болейн», снимется со звездой «Дома дракона» Оливией Кук в хорроре «Невесты». Об этом сообщил Deadline.
Фильм снимет режиссер Хлоя Окуно, поставившая «Наблюдающего». В актерский состав проекта войдут Гарри Лоути («Индустрия»), Виола Преттеджон («Свидетельство Энн Ли») и Берн Горман («Франкенштейн»).
Действие ленты развернется в Италии 60-х годов. Героиней станет молодая женщина Салли Бишоп, которая останавливается с мужем на отдаленной вилле, чтобы прийти в себя после нервного срыва.
Салли знакомится с владельцем дома — таинственным графом, который проявляет к ней особый интерес. Он, как оказывается, обустроил для себя в итальянской глуши «идеальный жестокий Эдем невест-вампиров».
Съемки картины уже стартовали в Будапеште. Сценарий написала сама Окуно. Продюсерами проекта стали Энтони Брегман, Стефани Аспиасу и Грег Зук из Likely Story.
В создании фильма участвует компания Manor Kill Media, а также студия Neon. Focus International и FilmNation займутся распространением картины за пределами Северной Америки.
Ранее сообщалось, что одну из ролей в «Невестах» исполнит Майка Монро. Прикреплена ли она по-прежнему к проекту, неясно.