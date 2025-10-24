Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером

Чак Расселл, режиссер и сценарист фильма «Кошмар на улице Вязов-3: Воины сна», считает, что Джим Кэрри мог бы блестяще справиться с ролью Фредди Крюгера, если бы франшиза получила продолжение. Об этом он рассказал на подкасте Development Hell.
Несмотря на то что для Расселла Роберт Инглунд навсегда останется «единственным Фредди», он уверен в актерском диапазоне Кэрри, с которым ранее работал над фильмом «Маска».
«Джим, по моему мнению, способен почти на все, если вложит в это душу. Чтобы он согласился, нам потребовалось бы совершить очередной прорыв в серии фильмов — нечто в духе мета-подхода Уэса Крейвена в „Новой сказке“. Я думаю, Джим рассмотрел бы такую возможность, а я задействовал бы его, только если бы для „Улицы Вязов“ нашлось по-настоящему смелое новое направление», — рассказал Расселл.
Исполнитель роли Фредди Крюгера Роберт Инглунд еще в 2023 году объявил, что из-за возраста и проблем со здоровьем больше физически не сможет играть этого персонажа. В ремейке 2010 года роль Крюгера исполнил Джеки Эрл Хейли.
Среди последних работ Расселла — ремейк хоррора «Колдовская доска» 1986 года. Картина вышла в прокат в августе. В фильме рассказывается о паре, которая сталкивается со сверхъестественными силами после обнаружения древнего викканского артефакта — маятниковой доски.