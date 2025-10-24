Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером

Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В Беларуси заблокирован доступ к «ВКонтакте»
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с «Москва-Сити» построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером

Фото: Paramount+

Чак Расселл, режиссер и сценарист фильма «Кошмар на улице Вязов-3: Воины сна», считает, что Джим Кэрри мог бы блестяще справиться с ролью Фредди Крюгера, если бы франшиза получила продолжение. Об этом он рассказал на подкасте Development Hell.

Несмотря на то что для Расселла Роберт Инглунд навсегда останется «единственным Фредди», он уверен в актерском диапазоне Кэрри, с которым ранее работал над фильмом «Маска».

«Джим, по моему мнению, способен почти на все, если вложит в это душу. Чтобы он согласился, нам потребовалось бы совершить очередной прорыв в серии фильмов — нечто в духе мета-подхода Уэса Крейвена в „Новой сказке“. Я думаю, Джим рассмотрел бы такую возможность, а я задействовал бы его, только если бы для „Улицы Вязов“ нашлось по-настоящему смелое новое направление», — рассказал Расселл.

Исполнитель роли Фредди Крюгера Роберт Инглунд еще в 2023 году объявил, что из-за возраста и проблем со здоровьем больше физически не сможет играть этого персонажа. В ремейке 2010 года роль Крюгера исполнил Джеки Эрл Хейли.

Среди последних работ Расселла — ремейк хоррора «Колдовская доска» 1986 года. Картина вышла в прокат в августе. В фильме рассказывается о паре, которая сталкивается со сверхъестественными силами после обнаружения древнего викканского артефакта — маятниковой доски.

Расскажите друзьям