Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»

Режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что его проект «Хребтами безумия» не будет реализован. Об этом написал Collider.
Кинематографист признался, что по-прежнему хотел бы экранизировать роман Говарда Филлипса Лавкрафта. Но на сегодняшний день проект мертв, отметил дель Торо.
«Это большой фильм. Это сложный для съемки фильм. И он получит рейтинг R (люди до 17 лет смогут посмотреть его только в сопровождении взрослых. — Прим. ред.). Так что я не думаю, что люди выстраиваются в очередь, чтобы создать его», — пояснил он.
Дель Торо хотел снять картину в технике стоп-моушен, которую он уже использовал при создании ленты «Пиноккио». Он собирался выпустить киноадаптацию «Хребтов безумия» больше 10 лет назад — между премьерами «Лабиринта Фавна» в 2006 году и «Багрового пика» в 2015 году. Но проект и тогда был слишком амбициозным.
В книге Лавкрафта речь идет об антарктической экспедиции, обреченной на провал. Главный герой, доктор Уильям Дайер, рассказывает о собственном приключении на заснеженном континенте и чудовищах, пришедших на смену исчезнувшей цивилизации, которая некогда там существовала.
Ранее дель Торо уже говорил, что задумка фильма по «Хребтам безумия» — «слишком масшабная, слишком безумная». Режиссер, по собственным словам, осознал, что ему стоит оставить ее в покое.
«Этот фильм завершает цикл. Если посмотреть на всю историю, от „Хроноса“ к „Хребту дьявола“, к „Лабиринту Фавна“, к „Багровому пику“ и к [„Франкенштейну“], то это эволюция определенного типа эстетики, определенного типа ритма и определенного типа эмпатии. Я чувствую, что мне нужны перемены», — признался режиссер.
Последний на сегодняшний день фильм дель Торо «Франкенштейн» выйдет на Netflix 7 ноября. В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра.
Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, что фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».
Впрочем, Денис Виленкин считает, что новая работа дель Торо зрителей вряд ли обрадует. По его мнению, картина выглядит как «разменная монета стриминга». «Никакой ревизии жанра, только робкая попытка нащупать „Сумерки“. И в ней ровно одно достоинство — Миа Гот, словно вышедшая с картин фламандцев, увлеченно наблюдающая за бабочками в банке и шепчущая: „Beautiful creatures!“», ― отмечает кинокритик.