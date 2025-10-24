Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»

Последний на сегодняшний день фильм дель Торо «Франкенштейн» выйдет на Netflix 7 ноября. В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра.



Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, что фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».