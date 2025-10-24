Чарли Кауфман ведет переговоры со Спайком Джонзом о совместной работе над новым фильмом

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin

Чарли Кауфман ведет переговоры со Спайком Джонзом о совместной работе над новым фильмом

Фото: Debra L Rothenberg/Getty Images

Чарли Кауфман и Спайк Джонз обсуждают возможность работы над новым совместным проектом. Об этом Кауфман рассказал во время выступления на кинофестивале  в Сан-Паулу. Он представлял свою короткометражку «Как снять призрака» («How to Shoot a Ghost»).

Ранее дуэт Кауфмана и Джонза уже создал две культовые картины: «Быть Джоном Малковичем» с Джоном Кьюсаком и Кэмерон Диас и «Адаптацию» с Николасом Кейджем и Мерил Стрип. Новый проект может стать для Джонза первой полнометражной режиссерской работой за последние восемь лет: фильм «Она» о влюбленности человека в искусственный интеллект вышел в 2013 году.

Кауфман также упомянул, что покинул проект Беннетта Миллера об искусственном интеллекте, потому что не смог осмыслить материал и написать сценарий. Неясно, будет ли Миллер продолжать работу над этой идеей.

Кроме того, параллельно Кауфман также работает над сценарием фильма «Полиция памяти» по роману Ёко Огавы. Картина расскажет о жителях безымянного острова, большинство которых подвержены коллективной амнезии. Стирание памяти вызывают действия организации под названием «Полиция памяти». Главную роль исполнит Лили Глэдстоун.

