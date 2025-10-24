Чарли Кауфман ведет переговоры со Спайком Джонзом о совместной работе над новым фильмом

Чарли Кауфман и Спайк Джонз обсуждают возможность работы над новым совместным проектом. Об этом Кауфман рассказал во время выступления на кинофестивале в Сан-Паулу. Он представлял свою короткометражку «Как снять призрака» («How to Shoot a Ghost»).
Ранее дуэт Кауфмана и Джонза уже создал две культовые картины: «Быть Джоном Малковичем» с Джоном Кьюсаком и Кэмерон Диас и «Адаптацию» с Николасом Кейджем и Мерил Стрип. Новый проект может стать для Джонза первой полнометражной режиссерской работой за последние восемь лет: фильм «Она» о влюбленности человека в искусственный интеллект вышел в 2013 году.
Кауфман также упомянул, что покинул проект Беннетта Миллера об искусственном интеллекте, потому что не смог осмыслить материал и написать сценарий. Неясно, будет ли Миллер продолжать работу над этой идеей.
Кроме того, параллельно Кауфман также работает над сценарием фильма «Полиция памяти» по роману Ёко Огавы. Картина расскажет о жителях безымянного острова, большинство которых подвержены коллективной амнезии. Стирание памяти вызывают действия организации под названием «Полиция памяти». Главную роль исполнит Лили Глэдстоун.