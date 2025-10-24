Карин Кусама подтвердила, что ведется работа над сценарием сиквела «Тела Дженнифер»

Режиссер фильма «Тело Дженнифер» Карин Кусама в интервью Deadline подтвердила, что началась работа над сиквелом. Она пояснила, что сценаристка первой части Дьябло Коди уже пишет продолжение.
«Я знаю, что она сейчас над этим работает, и мне не терпится узнать, что из этого выйдет. Я знаю некоторые основные моменты, так что ничего не буду разглашать, но это звучит весело и безумно, как и первый фильм. И я не сомневаюсь, что Дьябло сделает с этим что-то абсолютно невероятное», — поделилась Кусама.
На разработку сиквела «Тела Дженнифер» ранее намекала Аманда Сейфрид, но отмечала, что ничего не подтверждает. Она сказала: «Я думаю, мы делаем [сиквел]. Мы работаем над этим», затем добавив: «Я сказала: „Я думаю“».
Ее коллега по картине Меган Фокс тоже выражала энтузиазм относительно возможного второго фильма. «Им стоит сделать из этого телесериал. Это было бы круто», — отмечала Фокс в 2021 году.
Сюжет оригинального фильма «Тело Дженнифер» разворачивается вокруг дружбы двух школьниц — скромницы Ниди и королевы школы Дженнифер. В последнюю вселяется демон, и она начинает убивать парней.