Карин Кусама подтвердила, что ведется работа над сценарием сиквела «Тела Дженнифер»

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin

Карин Кусама подтвердила, что ведется работа над сценарием сиквела «Тела Дженнифер»

Фото: Dune Entertainment

Режиссер фильма «Тело Дженнифер» Карин Кусама в интервью Deadline подтвердила, что началась работа над сиквелом. Она пояснила, что сценаристка первой части Дьябло Коди уже пишет продолжение.

«Я знаю, что она сейчас над этим работает, и мне не терпится узнать, что из этого выйдет. Я знаю некоторые основные моменты, так что ничего не буду разглашать, но это звучит весело и безумно, как и первый фильм. И я не сомневаюсь, что Дьябло сделает с этим что-то абсолютно невероятное», — поделилась Кусама.

На разработку сиквела «Тела Дженнифер» ранее намекала Аманда Сейфрид, но отмечала, что ничего не подтверждает. Она сказала: «Я думаю, мы делаем [сиквел]. Мы работаем над этим», затем добавив: «Я сказала: „Я думаю“».

Ее коллега по картине Меган Фокс тоже выражала энтузиазм относительно возможного второго фильма. «Им стоит сделать из этого телесериал. Это было бы круто», — отмечала Фокс в 2021 году. 

Сюжет оригинального фильма «Тело Дженнифер» разворачивается вокруг дружбы двух школьниц — скромницы Ниди и королевы школы Дженнифер. В последнюю вселяется демон, и она начинает убивать парней.

Расскажите друзьям