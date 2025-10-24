Карин Кусама подтвердила, что ведется работа над сценарием сиквела «Тела Дженнифер»

«Я знаю, что она сейчас над этим работает, и мне не терпится узнать, что из этого выйдет. Я знаю некоторые основные моменты, так что ничего не буду разглашать, но это звучит весело и безумно, как и первый фильм. И я не сомневаюсь, что Дьябло сделает с этим что-то абсолютно невероятное», — поделилась Кусама.