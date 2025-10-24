«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России

Действие картины происходит в XXIII веке. В центре сюжета ― таксист и бывший майор спецназа Корбен Даллас (Уиллис). После того как в его машину попадает девушка по имени Лилу (Йовович), перед таксистом встает нелегкая задача ― спасти Землю от смертоносной космической сущности.