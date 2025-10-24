«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России

Компания A-One вернет на российские большие экраны блокбастер Люка Бессона «Пятый элемент». Об этом говорится в телеграм-канале дистрибьютора.
Старт проката намечен на 18 декабря. География показов и их расписание станут известны позже.
«Пятый элемент» ― культовый фантастический боевик с элементами комедии. Его премьера состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале. В главных ролях ― Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гэри Олдман, Иэн Холм, Люк Перри и Крис Такер.
Действие картины происходит в XXIII веке. В центре сюжета ― таксист и бывший майор спецназа Корбен Даллас (Уиллис). После того как в его машину попадает девушка по имени Лилу (Йовович), перед таксистом встает нелегкая задача ― спасти Землю от смертоносной космической сущности.
Сейчас Люк Бессон работает над новым боевиком «Отец Джо», в котором снимутся Аль Пачино и Кифер Сазерленд. Фильм расскажет о противостоянии человека веры с криминальным миром большого города.