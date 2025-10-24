Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»

Пользователи «Звука» смогут попасть на мероприятие бесплатно, нужно лишь прослушать специальный плейлист в приложении — и рандомайзер выберет счастливчиков. Победители получат приглашения до 28 октября на почту, указанную при регистрации в сервисе.