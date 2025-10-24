Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»

Фото: пресс-материалы

29 октября «Звук» проведет третье экспериментальное шоу «Сила звука». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе музыкального сервиса. 

На этот раз проект погрузит гостей в атмосферу мистики и рок-перевоплощений: популярные артисты исполнят хиты в альтернативном — магическом — звучании.

В лайнапе ― новый проект Slava Marlow Gotlibgotlibgotlib, Glukoza, Wildways, Мукка, Тося Чайкина, Lizer, «Молодость внутри», Я про рок, Куок и секретный гость.

Гостям рекомендуют соблюдать дресс-код ― это элегантная черная мистика с зелеными акцентами. Место встречи ― московский клуб «Оригинал» на Земляном Валу, 9а. Начало ― 29 октября, в 19.00. 

Пользователи «Звука» смогут попасть на мероприятие бесплатно, нужно лишь прослушать специальный плейлист в приложении — и рандомайзер выберет счастливчиков. Победители получат приглашения до 28 октября на почту, указанную при регистрации в сервисе.

На прошлых «Силах звука» Feduk, Mayot и Джарахов зачитали свои рэп-хиты под джазовый джем, а OG Buda, Soda Luv и Thomas Mraz экспериментировали с роком, регги и металом.

