Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»

29 октября «Звук» проведет третье экспериментальное шоу «Сила звука». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе музыкального сервиса.
На этот раз проект погрузит гостей в атмосферу мистики и рок-перевоплощений: популярные артисты исполнят хиты в альтернативном — магическом — звучании.
В лайнапе ― новый проект Slava Marlow Gotlibgotlibgotlib, Glukoza, Wildways, Мукка, Тося Чайкина, Lizer, «Молодость внутри», Я про рок, Куок и секретный гость.
Гостям рекомендуют соблюдать дресс-код ― это элегантная черная мистика с зелеными акцентами. Место встречи ― московский клуб «Оригинал» на Земляном Валу, 9а. Начало ― 29 октября, в 19.00.
Пользователи «Звука» смогут попасть на мероприятие бесплатно, нужно лишь прослушать специальный плейлист в приложении — и рандомайзер выберет счастливчиков. Победители получат приглашения до 28 октября на почту, указанную при регистрации в сервисе.
На прошлых «Силах звука» Feduk, Mayot и Джарахов зачитали свои рэп-хиты под джазовый джем, а OG Buda, Soda Luv и Thomas Mraz экспериментировали с роком, регги и металом.