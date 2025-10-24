The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября

Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images

Группа The Neighbourhood представит новый альбом «(((((ultraSOUND)))))» 14 ноября, сообщает Rolling Stone. Пластинка станет первой для коллектива за последние пять лет.

По данным издания, в альбоме группа вдохновилась звучанием брит-попа. Как отмечает Rolling Stone, «лирически альбом — интимный и рефлексивный, он исследует сердечные раны, разочарование и эмоциональную уязвимость с той зрелостью, которая отражает творческий рост коллектива».

Еще в сентябре The Neighbourhood  запустили в Лос-Анджелесе промокампанию: на улицах города установили колонки с логотипом группы, из которых звучала новая, еще не выпущенная песня «Love Bomb». В городе появились постеры с изображением часов и надписью «Вернутся».

Среди других возможных треков будущего альбома фанаты называют «Besides Ourselves», «Jacket», «Maniac» и «Every Time». Этот список составлен на основе недавних синглов, сниппетов и названий песен, найденных в стриминговых сервисах, авторских обществах (PROs), а также на живых выступлениях и в соцсетях группы. Пока что это лишь предположения, не подтвержденные официально.

Расскажите друзьям