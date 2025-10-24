The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября

Среди других возможных треков будущего альбома фанаты называют «Besides Ourselves», «Jacket», «Maniac» и «Every Time». Этот список составлен на основе недавних синглов, сниппетов и названий песен, найденных в стриминговых сервисах, авторских обществах (PROs), а также на живых выступлениях и в соцсетях группы. Пока что это лишь предположения, не подтвержденные официально.