The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября

Группа The Neighbourhood представит новый альбом «(((((ultraSOUND)))))» 14 ноября, сообщает Rolling Stone. Пластинка станет первой для коллектива за последние пять лет.
По данным издания, в альбоме группа вдохновилась звучанием брит-попа. Как отмечает Rolling Stone, «лирически альбом — интимный и рефлексивный, он исследует сердечные раны, разочарование и эмоциональную уязвимость с той зрелостью, которая отражает творческий рост коллектива».
Еще в сентябре The Neighbourhood запустили в Лос-Анджелесе промокампанию: на улицах города установили колонки с логотипом группы, из которых звучала новая, еще не выпущенная песня «Love Bomb». В городе появились постеры с изображением часов и надписью «Вернутся».
Среди других возможных треков будущего альбома фанаты называют «Besides Ourselves», «Jacket», «Maniac» и «Every Time». Этот список составлен на основе недавних синглов, сниппетов и названий песен, найденных в стриминговых сервисах, авторских обществах (PROs), а также на живых выступлениях и в соцсетях группы. Пока что это лишь предположения, не подтвержденные официально.