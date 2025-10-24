Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха

Фото: Yasmina H/Unsplash

Люди достигают наибольшей продуктивности, работая 52 минуты, а затем отдыхая 17 минут. Об этом рассказала исследовательница из Кембриджского университета Оливия Ремес в соцсетях.

Она советует работать примерно час, затем делать короткий перерыв и повторять этот цикл в течение всего дня. Такой подход, по словам ученого, гораздо эффективнее, чем долгая, непрерывная работа.

Видео: cambridgeuniversity

На время перерыва необходимо полностью отключаться от технологий: отойти от компьютера, не отвечать на электронные письма и не проверять телефон.

Ремес также посоветовала выбрать эмоцию, на которой хочется сосредоточиться. «Вместо того чтобы сосредотачиваться на этой негативной эмоции — неприязни, разочаровании или, возможно, стрессе, — выберите другие эмоции, которые вы можете испытывать в тот же самый момент». Ими могут стать желание добиться успеха, узнать что-то новое, получить хорошую оценку.

Расскажите друзьям