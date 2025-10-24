Ремес также посоветовала выбрать эмоцию, на которой хочется сосредоточиться. «Вместо того чтобы сосредотачиваться на этой негативной эмоции — неприязни, разочаровании или, возможно, стрессе, — выберите другие эмоции, которые вы можете испытывать в тот же самый момент». Ими могут стать желание добиться успеха, узнать что-то новое, получить хорошую оценку.