Люди достигают наибольшей продуктивности, работая 52 минуты, а затем отдыхая 17 минут. Об этом рассказала исследовательница из Кембриджского университета Оливия Ремес в соцсетях.
Она советует работать примерно час, затем делать короткий перерыв и повторять этот цикл в течение всего дня. Такой подход, по словам ученого, гораздо эффективнее, чем долгая, непрерывная работа.
На время перерыва необходимо полностью отключаться от технологий: отойти от компьютера, не отвечать на электронные письма и не проверять телефон.
Ремес также посоветовала выбрать эмоцию, на которой хочется сосредоточиться. «Вместо того чтобы сосредотачиваться на этой негативной эмоции — неприязни, разочаровании или, возможно, стрессе, — выберите другие эмоции, которые вы можете испытывать в тот же самый момент». Ими могут стать желание добиться успеха, узнать что-то новое, получить хорошую оценку.