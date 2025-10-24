Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин

Старшее поколение общается с нейросетью «Алиса» вежливее, чем молодые люди, а женщины — вежливее мужчин. Об этом говорится в исследовании «Яндекса», его результаты опубликовала «Газета.ru».
Cогласно исследованию, в первый день общения с ИИ доля вежливых достигает максимальных значений. Постепенно интерес к соблюдению речевого этикета снижается. Уже через полгода частота употребления слов благодарности и приветствий сокращается почти вдвое.
Женщины в диалоге с нейросетью используют вежливые выражения почти на 20% чаще мужчин и на 25% чаще обращаются к ассистенту по имени. Самый высокий уровень вежливости у людей старше 55 лет: вежливые слова присутствуют примерно в 7% их обращений. Молодые пользователи 18–24 лет делают это почти в три раза реже.
Среди россиян лидером по вежливому стилю общения стали жители Ростова-на-Дону, где пользователи на 20% чаще среднего уровня для городов-миллионников используют приветствия и благодарности. Далее следуют Краснодар и Новосибирск. Наименее склонны к вежливому разговору с ИИ жители Красноярска, а также Самары и Москвы.
Исследование также отмечает особенности использования грубой лексики по отношению к ИИ: в первый день общения с «Алисой» доля таких сообщений может достигать 2% от общего числа запросов. В дальнейшем этот показатель снижается, и взаимодействие становится более функциональным.