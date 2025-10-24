Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин

Женщины в диалоге с нейросетью используют вежливые выражения почти на 20% чаще мужчин и на 25% чаще обращаются к ассистенту по имени. Самый высокий уровень вежливости у людей старше 55 лет: вежливые слова присутствуют примерно в 7% их обращений. Молодые пользователи 18–24 лет делают это почти в три раза реже.