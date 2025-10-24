Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин

Фото: Christin Hume/Unsplash

Старшее поколение общается с нейросетью «Алиса» вежливее, чем молодые люди, а женщины — вежливее мужчин. Об этом говорится в исследовании «Яндекса», его результаты опубликовала «Газета.ru».

Cогласно исследованию, в первый день общения с ИИ доля вежливых достигает максимальных значений. Постепенно интерес к соблюдению речевого этикета снижается. Уже через полгода частота употребления слов благодарности и приветствий сокращается почти вдвое.

Женщины в диалоге с нейросетью используют вежливые выражения почти на 20% чаще мужчин и на 25% чаще обращаются к ассистенту по имени. Самый высокий уровень вежливости у людей старше 55 лет: вежливые слова присутствуют примерно в 7% их обращений. Молодые пользователи 18–24 лет делают это почти в три раза реже.

Среди россиян лидером по вежливому стилю общения стали жители Ростова-на-Дону, где пользователи на 20% чаще среднего уровня для городов-миллионников используют приветствия и благодарности. Далее следуют Краснодар и Новосибирск. Наименее склонны к вежливому разговору с ИИ жители Красноярска, а также Самары и Москвы.

Исследование также отмечает особенности использования грубой лексики по отношению к ИИ: в первый день общения с «Алисой» доля таких сообщений может достигать 2% от общего числа запросов. В дальнейшем этот показатель снижается, и взаимодействие становится более функциональным.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс