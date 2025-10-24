Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро

Парижский аукционный дом Christie’s продал крупнейшую монохромную картину Ива Кляйна «California (IKB 71)», написанную в 1961 году.

Работу приобрели за 18,4 млн евро (1,7 млрд рублей). Эта цена стала рекордной для работ французского художника-новатора на торгах.

Размер полотна составляет почти четыре на два метра, а его поверхность украшена мелкой галькой, создающей эффект морского дна, скрытого под синими глубинами. Работа выполнена в фирменном оттенке художника — International Klein Blue (IKB), особом ультрамариновом цвете, который Кляйн запатентовал.

По словам мастера, каждое его монохромное произведение уникально и обладает собственной атмосферой. «California» была создана незадолго до первого и последнего визита Кляйна в США, где он представил свои работы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В 2013 году скульптура Кляйна из окрашенных в синий цвет губок была продана на Sotheby’s за 22 млн долларов, что стало аукционным рекордом для Кляйна.

