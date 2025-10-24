Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро

Парижский аукционный дом Christie’s продал крупнейшую монохромную картину Ива Кляйна «California (IKB 71)», написанную в 1961 году.
Работу приобрели за 18,4 млн евро (1,7 млрд рублей). Эта цена стала рекордной для работ французского художника-новатора на торгах.
Размер полотна составляет почти четыре на два метра, а его поверхность украшена мелкой галькой, создающей эффект морского дна, скрытого под синими глубинами. Работа выполнена в фирменном оттенке художника — International Klein Blue (IKB), особом ультрамариновом цвете, который Кляйн запатентовал.
По словам мастера, каждое его монохромное произведение уникально и обладает собственной атмосферой. «California» была создана незадолго до первого и последнего визита Кляйна в США, где он представил свои работы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
В 2013 году скульптура Кляйна из окрашенных в синий цвет губок была продана на Sotheby’s за 22 млн долларов, что стало аукционным рекордом для Кляйна.