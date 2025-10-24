Букеровская премия запустила награду для детской литературы. Выбирать лауреатов помогут дети

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»

Букеровская премия запустила награду для детской литературы. Выбирать лауреатов помогут дети

Фото: The Booker Prizes

Фонд Букеровской премии объявил о запуске новой крупной литературной награды — Children’s Booker Prize (Детская Букеровская премия). Она будет вручаться за лучшую художественную литературу для читателей в возрасте от 8 до 12 лет, сообщает The Guardian.

Награда стартует в 2026 году, а первого победителя объявят в начале 2027-го. Жюри будет состоять из взрослых и детей ― впервые в истории премии. Первым председателем жюри станет детский писатель Фрэнк Коттрелл-Бойс. Вместе с ним в жюри войдут еще два взрослых судьи, которые выберут шорт-лист из восьми книг. Затем к ним присоединятся трое детей, чтобы определить победителя.

В конкурсе будут участвовать книги, написанные на английском или переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании или Ирландии. Как и в случае с основной и международной Букеровскими премиями, каждый автор из шорт-листа получит 2500 фунтов стерлингов, а победитель — 50 тыс. фунтов. Ежегодно фонд Букеровской премии будет дарить детям 30 тыс. экземпляров книг из числа финалистов и победителей. 

Коттрелл-Бойс надеется, что награда поможет детям находить книги, которые им действительно нравятся. «Каждый ребенок заслуживает того, чтобы испытать радость, которую может подарить погружение в хорошую книгу. Пригласив детей к судейскому столу и раздавая им экземпляры номинированных книг, мы откроем для тысяч детей чудесный мир чтения», ― отметил он.

