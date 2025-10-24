Букеровская премия запустила награду для детской литературы. Выбирать лауреатов помогут дети

Фонд Букеровской премии объявил о запуске новой крупной литературной награды — Children’s Booker Prize (Детская Букеровская премия). Она будет вручаться за лучшую художественную литературу для читателей в возрасте от 8 до 12 лет, сообщает The Guardian.
Награда стартует в 2026 году, а первого победителя объявят в начале 2027-го. Жюри будет состоять из взрослых и детей ― впервые в истории премии. Первым председателем жюри станет детский писатель Фрэнк Коттрелл-Бойс. Вместе с ним в жюри войдут еще два взрослых судьи, которые выберут шорт-лист из восьми книг. Затем к ним присоединятся трое детей, чтобы определить победителя.
В конкурсе будут участвовать книги, написанные на английском или переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании или Ирландии. Как и в случае с основной и международной Букеровскими премиями, каждый автор из шорт-листа получит 2500 фунтов стерлингов, а победитель — 50 тыс. фунтов. Ежегодно фонд Букеровской премии будет дарить детям 30 тыс. экземпляров книг из числа финалистов и победителей.
Коттрелл-Бойс надеется, что награда поможет детям находить книги, которые им действительно нравятся. «Каждый ребенок заслуживает того, чтобы испытать радость, которую может подарить погружение в хорошую книгу. Пригласив детей к судейскому столу и раздавая им экземпляры номинированных книг, мы откроем для тысяч детей чудесный мир чтения», ― отметил он.