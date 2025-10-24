«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра

«Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие. Нам надо теперь как‑то соответствовать этому», — пошутил Клуни.