«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра

Джордж Клуни официально объявил о работе над новым фильмом из легендарной франшизы «Трилогия Оушена» и прокомментировал недавнее ограбление в Лувре, которое СМИ сравнили с его фильмами.
«Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие. Нам надо теперь как‑то соответствовать этому», — пошутил Клуни.
Клуни подтвердил, что работа над сценарием нового фильма уже завершена: «Команда в отличной форме. Осталось только согласовать расписание — начнем уже в следующем году».
По его словам, к проекту могут вернуться Брэд Питт, Мэтт Деймон, Дон Чидл и Джулия Робертс. Сейчас актер готовится к премьере своего нового проекта «Джей Келли» с Адамом Сэндлером, которая состоится в ноябре.