Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»

Фото: LiveKellyandMark

Джереми Аллен Уайт в юности так и не получил аттестат о среднем образовании, но преодолел этот рубеж в 34 года на премьере фильма «Спрингстин: Избавь меня от небытия». Об этом актер рассказал в шоу «Live with Kelly and Mark».

Премьеру на Нью-Йоркском кинофестивале посетил его бывший преподаватель актерского мастерства. Тот вручил Уайту коробку с подарком, которым и оказался школьный аттестат.

Видео: LiveKellyandMark

«Я пригласил его, потому что он замечательный учитель, и мы остались друзьями, но он также настоящий, большой фанат Брюса Спрингстина, поэтому я хотел, чтобы он пришел и был там. В конце вечера он вручил мне подарок. А я такой: „Ах, не надо было, это безумие, зачем ты мне даришь подарок?“ Я открываю его, а там мой школьный аттестат», — поделился Уайт.

Актер объяснил, что в школе ему было трудно концентрироваться на занятиях. Он часто пропускал уроки, а иногда уходил после обеда и не возвращался.

