Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»

«Я пригласил его, потому что он замечательный учитель, и мы остались друзьями, но он также настоящий, большой фанат Брюса Спрингстина, поэтому я хотел, чтобы он пришел и был там. В конце вечера он вручил мне подарок. А я такой: „Ах, не надо было, это безумие, зачем ты мне даришь подарок?“ Я открываю его, а там мой школьный аттестат», — поделился Уайт.