Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. Решение было принято в четвертый раз подряд: совет директоров ЦБ опустил ее на 0,5 процентного пункта — с 17 до 16,5% годовых.
В публикации Центробанк пояснил, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», в последние месяцы активизировался рост кредитования, однако инфляционные ожидания остаются высокими.
Банк России предполагает, что в 2026 году ключевая ставка может находиться в диапазоне 13–15% годовых. Этому будет предшествовать продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ставке регулятор будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.