Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России предполагает, что в 2026 году ключевая ставка может находиться в диапазоне 13–15% годовых. Этому будет предшествовать продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ставке регулятор будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.