Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. Решение было принято в четвертый раз подряд: совет директоров ЦБ опустил ее на 0,5 процентного пункта — с 17 до 16,5% годовых.

В публикации Центробанк пояснил, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», в последние месяцы активизировался рост кредитования, однако инфляционные ожидания остаются высокими.

Банк России предполагает, что в 2026 году ключевая ставка может находиться в диапазоне 13–15% годовых. Этому будет предшествовать продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ставке регулятор будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне: тогда Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20%. В июле ее уменьшили сначала до 18%, а затем до 17%.

