Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками

В центре сюжета картины ― четырнадцатилетняя Соня. Она неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запрещала общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, девочка сбегает из дома. Мать и старшая сестра находят Соню на их старой даче, где три женщины наконец решают проговорить все проблемы и страхи, которые замалчивались годами.