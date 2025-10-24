Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками

Фото: кинокомпания «Пионер»

Петербургский киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ фильма «Край надломленной луны» режиссера Светланы Самошиной. Встреча состоится 31 октября в театре «Суббота», начало — в 19.30.

В центре сюжета картины ― четырнадцатилетняя Соня. Она неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запрещала общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, девочка сбегает из дома. Мать и старшая сестра находят Соню на их старой даче, где три женщины наконец решают проговорить все проблемы и страхи, которые замалчивались годами. 

Драма снята по сценарию Наталии Мещаниновой и признана в 2023 году лучшим российским фильмом на ММКФ.

После показа зрителей ждет формат киноклуба: обсуждение картины, чаепитие с печеньками, раздача подарков от Maxilab, Print Maket и K Gallery. Организаторы обещают интерактив и небольшие игры, а за активное участие в обсуждениях — бонусы от журнала «Сеанс» и CTB Shop.

Узнать о других мероприятиях киноклуба «Улицы Балабанова» можно в его телеграм-канале

