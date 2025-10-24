Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками

Петербургский киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ фильма «Край надломленной луны» режиссера Светланы Самошиной. Встреча состоится 31 октября в театре «Суббота», начало — в 19.30.
В центре сюжета картины ― четырнадцатилетняя Соня. Она неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запрещала общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, девочка сбегает из дома. Мать и старшая сестра находят Соню на их старой даче, где три женщины наконец решают проговорить все проблемы и страхи, которые замалчивались годами.
Драма снята по сценарию Наталии Мещаниновой и признана в 2023 году лучшим российским фильмом на ММКФ.
После показа зрителей ждет формат киноклуба: обсуждение картины, чаепитие с печеньками, раздача подарков от Maxilab, Print Maket и K Gallery. Организаторы обещают интерактив и небольшие игры, а за активное участие в обсуждениях — бонусы от журнала «Сеанс» и CTB Shop.
Узнать о других мероприятиях киноклуба «Улицы Балабанова» можно в его телеграм-канале.