В России заговорили о дефиците клоунов

В России остро ощущается нехватка профессиональных клоунов. Об этом в интервью «МК» рассказал народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, который недавно начал преподавать искусство клоунады.
По его словам, в современных цирках не хватает не просто артистов в ярких костюмах, а настоящих личностей с собственным стилем, философией и авторским репертуаром, отражающим их взгляд на мир.
«Наблюдается дефицит профессиональных клоунов. Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена», — сказал Марчевский.
Он подчеркнул, что в некоторых цирковых программах клоуны и вовсе исчезли, хотя именно они, по его мнению, создают целостность представления: «Без клоуна цирка нет». Марчевский напомнил, что за десять лет проведения Всемирного фестиваля клоунов в Екатеринбурге удалось собрать всего около 120 по-настоящему оригинальных артистов со всего мира.
