В России заговорили о дефиците клоунов

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите „Охоту на Бена Соло“»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока
Майкл Б.Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

В России заговорили о дефиците клоунов

Фото: Андрей Заплатин/«Афиша Daily»

В России остро ощущается нехватка профессиональных клоунов. Об этом в интервью «МК» рассказал народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, который недавно начал преподавать искусство клоунады.

По его словам, в современных цирках не хватает не просто артистов в ярких костюмах, а настоящих личностей с собственным стилем, философией и авторским репертуаром, отражающим их взгляд на мир.

«Наблюдается дефицит профессиональных клоунов. Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена», — сказал Марчевский.

Он подчеркнул, что в некоторых цирковых программах клоуны и вовсе исчезли, хотя именно они, по его мнению, создают целостность представления: «Без клоуна цирка нет». Марчевский напомнил, что за десять лет проведения Всемирного фестиваля клоунов в Екатеринбурге удалось собрать всего около 120 по-настоящему оригинальных артистов со всего мира.

2 августа в Тверской области прошел клоунский фестиваль «Карандаш-фест» с легендарными артистами. Редакторы «Афиши Daily» отправились туда, чтобы посмотреть на безумное шоу, поговорить с местными и услышать похабную историю от великого клоуна Роберта Городецкого.

