Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером

Схема действовала с 2019 года в Нью-Йорке, Майами, Лас-Вегасе и других городах США. Ее жертвами стали звезды и профессиональные спортсмены, которых обманули в общей сложности минимум на 7 млн долларов. Один человек потерял более 1,8 млн. Имена жертв не уточняются.