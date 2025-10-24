Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером

Фото: Michał Parzuchowski/Unsplash

В США раскрыли масштабную мошенническую схему: на протяжении нескольких лет знаменитостей обманывали на деньги через подставные игры в покер. Об этом сообщает Би-би-си.

Схема действовала с 2019 года в Нью-Йорке, Майами, Лас-Вегасе и других городах США. Ее жертвами стали звезды и профессиональные спортсмены, которых обманули в общей сложности минимум на 7 млн долларов. Один человек потерял более 1,8 млн. Имена жертв не уточняются.

Схема управлялась мафией коза ностра ― членами преступных семей Бонанно, Гамбино, Луккезе и Дженовезе. Часть прибыли, как утверждают прокуроры, шла на финансирование их преступной деятельности.

Жертв заманивали в подпольные покерные игры, где на кону стояли десятки тысяч долларов. Их завлекали возможностью поиграть с известными людьми ― тренером баскетбольной команды Portland Trail Blazers Чонси Биллапсом и бывшим игроком НБА Деймоном Джонсом. Оба также участвовали в схеме. 

Ход игры полностью контролировался мошенниками. Для этого использовались сложные технологии: рентгеновский стол, читающий любую карту, машина для тасовки, предсказывающая, у кого лучшая рука, карты с метками, которые видны через специальные очки или линзы, скрытые камеры, встроенные в столы и светильники. 

За ходом игры наблюдал оператор, который передавал информацию одному из игроков за столом, участвующему в схеме. Этот человек давал сигналы другим мошенникам в игре, делая невозможным выигрыш для жертв. 

В ходе расследования арестованы более 30 человек, включая Биллапса и Джонса, а также членов преступных семей. «Эта схема нанесла ущерб по всей стране, используя известность одних и кошельки других для финансирования итальянских преступных семей», — заявил помощник директора ФБР Кристофер Райя.

