«Моя главная озабоченность относительно величины моего контроля над Tesla заключается в следующем: если я создам эту огромную армию роботов, не смогут ли меня однажды просто отстранить? — сказал он. — Если мы построим эту армию роботов, будет ли у меня хотя бы сильное влияние на нее? Не контроль, но влияние… Мне некомфортно строить армию роботов, если у меня нет сильного влияния».