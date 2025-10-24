Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Во время недавнего разговора с инвесторами Tesla Илон Маск объяснил, почему ему следует выплатить 1 трлн долларов, а его долю в компании ― увеличить с 13% до 25%. Миллиардер сказал, что хочет чувствовать себя комфортно, создавая «армию роботов». Об этом сообщает Wired.

По словам предпринимателя, если он построит 1 млн человекоподобных роботов Optimus, то должен сохранить влияние над тем, как они используются.   

«Моя главная озабоченность относительно величины моего контроля над Tesla заключается в следующем: если я создам эту огромную армию роботов, не смогут ли меня однажды просто отстранить? — сказал он. — Если мы построим эту армию роботов, будет ли у меня хотя бы сильное влияние на нее? Не контроль, но влияние… Мне некомфортно строить армию роботов, если у меня нет сильного влияния».

Хоть бизнесмен и использовал слово «армия», он видит исключительно мирное применение роботов Optimus. По мнению Маска, эта технология изменит рынок труда и освободит человечество от рутины.  

Во время звонка с инвесторами он заявил, что роботы Tesla «создадут мир без бедности, где каждый сможет получить лучшую медицинскую помощь». «Optimus станет невероятным хирургом — представьте, если у каждого будет доступ к невероятному хирургу», — заявил Маск. 

Для Tesla же проект, по его словам, станет «бесконечным источником денег», ведь «каждый захочет иметь человекоподобного робота, который может работать за него».

В ноябре акционеры Telsa проголосуют, выделить ли Маску 1 трлн долларов в течение 10 лет и увеличить ли его долю в компании с 13% до 25%. Согласно предложению совета директоров, миллиардер получит все это, лишь если выполнит ряд амбициозных условий: продажа 20 млн электромобилей, запуск 1 млн роботакси, достижение капитализации в 8,5 трлн долларов и продажа 1 млн роботов Optimus. 

Хотя внутри компании ставилась цель произвести 5000 роботов Optimus в этом году, по данным TheInformation, летом Tesla сократила производственные планы. На этой неделе Маск уточнил, что «прототип, близкий к серийному производству», будет готов к февралю или марту, а массовое производство стартует в конце следующего года.

