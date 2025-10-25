Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

С 25 октября «Аэрофлот» запускает обновленное детское меню и новые дорожные наборы к началу осенних школьных каникул.

В классах «Эконом» и «Комфорт» в зависимости от направления полета детям предложат роллы с индейкой и сливочным сыром, сэндвичи, блинчики, оладьи с джемом и шоколадом, фрикадельки с пюре, макароны болоньезе, а на десерт — фруктовое желе, творожки и пюре.

В «Бизнес-классе» меню будет еще разнообразнее: куриное филе, индейка, фермерские сыры, перепелиные яйца, наггетсы, сырники, мороженое, желе с ягодами, а также свежие фрукты.

© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Бесплатное спецпитание можно заранее заказать во всех классах обслуживания. Новое меню разработали шеф-повара АО «Аэромар» Александр Лисицын и Руслан Муталиев.

Кроме того, детям от 3 до 11 лет предложат новые бесплатные наборы. На рейсах из Москвы будут выдаваться рюкзаки-трансформеры, а на обратных направлениях — сумки-трансформеры. В зависимости от длительности полета в них можно найти развивающие журналы, мини-игры, канцелярию и сувениры от авиакомпании.

1/5
© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
2/5
© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
3/5
© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
4/5
© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
5/5
© Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
