«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам

С 25 октября «Аэрофлот» запускает обновленное детское меню и новые дорожные наборы к началу осенних школьных каникул.
В классах «Эконом» и «Комфорт» в зависимости от направления полета детям предложат роллы с индейкой и сливочным сыром, сэндвичи, блинчики, оладьи с джемом и шоколадом, фрикадельки с пюре, макароны болоньезе, а на десерт — фруктовое желе, творожки и пюре.
В «Бизнес-классе» меню будет еще разнообразнее: куриное филе, индейка, фермерские сыры, перепелиные яйца, наггетсы, сырники, мороженое, желе с ягодами, а также свежие фрукты.
Бесплатное спецпитание можно заранее заказать во всех классах обслуживания. Новое меню разработали шеф-повара АО «Аэромар» Александр Лисицын и Руслан Муталиев.
Кроме того, детям от 3 до 11 лет предложат новые бесплатные наборы. На рейсах из Москвы будут выдаваться рюкзаки-трансформеры, а на обратных направлениях — сумки-трансформеры. В зависимости от длительности полета в них можно найти развивающие журналы, мини-игры, канцелярию и сувениры от авиакомпании.