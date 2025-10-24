Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»

Режиссер Йоргос Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии после премьеры своего нового фильма «Бугония». В интервью Collider он признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.
«Думаю, мне действительно нужен перерыв. Я уже говорил это раньше — между тремя предыдущими фильмами — но сейчас все серьезно. На этот раз можете мне поверить: я собираюсь отдохнуть», — отметил постановщик.
Фильм «Бугония» — это адаптация культовой южнокорейской ленты «Спасти зеленую планету!» режиссера Чан Джун-хвана. Лантимос переосмыслил оригинал в своем фирменном стиле (на стыке абсурда, сатиры и психологической драмы).
В центре сюжета эксцентричный конспиролог Тедди (Джесси Племонс) и его двоюродный брат Дон (Айдан Делбис), которые похищают топ-менеджера крупной корпорации Мишель (Эмма Стоун), думая, что она связана с инопланетянами и участвует в заговоре против человечества. Мировая премьера «Бугонии» состоится 31 октября 2025 года.