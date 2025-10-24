Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите охоту на Бена Соло»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шаррока
Майкл Б. Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков

Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»

Фото: Focus Features

Режиссер Йоргос Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии после премьеры своего нового фильма «Бугония». В интервью Collider он признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.

«Думаю, мне действительно нужен перерыв. Я уже говорил это раньше — между тремя предыдущими фильмами — но сейчас все серьезно. На этот раз можете мне поверить: я собираюсь отдохнуть», — отметил постановщик.

Фильм «Бугония» — это адаптация культовой южнокорейской ленты «Спасти зеленую планету!» режиссера Чан Джун-хвана. Лантимос переосмыслил оригинал в своем фирменном стиле (на стыке абсурда, сатиры и психологической драмы).

В центре сюжета эксцентричный конспиролог Тедди (Джесси Племонс) и его двоюродный брат Дон (Айдан Делбис), которые похищают топ-менеджера крупной корпорации Мишель (Эмма Стоун), думая, что она связана с инопланетянами и участвует в заговоре против человечества. Мировая премьера «Бугонии» состоится 31 октября 2025 года.

