Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите охоту на Бена Соло»

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре
Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шаррока
Майкл Б. Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков

Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите охоту на Бена Соло»

Фото: Lucasfilm

Фанаты «Звездных войн» подняли волну негодования против Disney после откровений Адама Драйвера. Актер рассказал, что руководство студии отклонило сценарий фильма «Охота на Бена Соло», созданного им вместе со Стивеном Содербергом.

Проект должен был продолжить историю Кайло Рена после событий «Скайуокер. Восход». Над сценарием работали Ребекка Блант и Скотт З. Бернс, а Lucasfilm, по словам Драйвера, идею полностью поддержала.

Однако Боб Айгер и Алан Бергман не поверили в возможность возвращения героя. После того как об этом стало известно, фанаты оплатили самолет, чтобы он пролетел над офисом Disney в Бёрбанке с баннером «Сохраним охоту на Бена Соло».

«Я надеюсь, что этот баннер покажет, как много значит для многих из нас персонаж Бен Соло и что фанаты действительно хотят этот фильм», — сказала Лианна Аль Аллаф, фанатка «Звездных войн», заказавшая баннер. Ее послание было адресовано Бобу Айгеру и Алану Бергману, руководителям Disney.

Ранее в интервью Драйвер назвал отклоненный сценарий «одним из лучших, что он когда‑либо читал», сравнив его с «Империя наносит ответный удар» по атмосфере и глубине. Содерберг добавил, что ему «жаль, что зрители не увидят этот фильм».

Расскажите друзьям