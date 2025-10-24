Фанаты пролетели на самолете над студией Disney с плакатом «Спасите охоту на Бена Соло»

Фанаты «Звездных войн» подняли волну негодования против Disney после откровений Адама Драйвера. Актер рассказал, что руководство студии отклонило сценарий фильма «Охота на Бена Соло», созданного им вместе со Стивеном Содербергом.
Проект должен был продолжить историю Кайло Рена после событий «Скайуокер. Восход». Над сценарием работали Ребекка Блант и Скотт З. Бернс, а Lucasfilm, по словам Драйвера, идею полностью поддержала.
Однако Боб Айгер и Алан Бергман не поверили в возможность возвращения героя. После того как об этом стало известно, фанаты оплатили самолет, чтобы он пролетел над офисом Disney в Бёрбанке с баннером «Сохраним охоту на Бена Соло».
«Я надеюсь, что этот баннер покажет, как много значит для многих из нас персонаж Бен Соло и что фанаты действительно хотят этот фильм», — сказала Лианна Аль Аллаф, фанатка «Звездных войн», заказавшая баннер. Ее послание было адресовано Бобу Айгеру и Алану Бергману, руководителям Disney.
Ранее в интервью Драйвер назвал отклоненный сценарий «одним из лучших, что он когда‑либо читал», сравнив его с «Империя наносит ответный удар» по атмосфере и глубине. Содерберг добавил, что ему «жаль, что зрители не увидят этот фильм».