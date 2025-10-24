Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Крупное обновление Fallout 76 выйдет в декабре

Фото: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios объявила, что крупное обновление «Burning Springs» для Fallout 76 выйдет 2 декабря (за две недели до премьеры второго сезона сериала). Оно будет доступно на всех платформах — PC, PlayStation и Xbox, включая Game Pass и PS Plus Extra.

Это будет первое обновление, напрямую связанное с шоу «Фоллаут» от Amazon Prime Video. Игроков ждет новая локация — засушливый регион Огайо с новыми врагами и событиями. Здесь появятся Король Ржавчины, Когти Смерти и два кооперативных ивента.

Особое внимание уделено системе охоты за головами, где роль Гуля вновь исполнит Уолтон Гоггинс. Игроки смогут охотиться на преступников по всему региону, выполняя контракты.

«Гуль вновь в деле в Burning Springs — беритесь за задания начального уровня, чтобы заработать более рискованные контракты, крышки и легендарные предметы. Более опасные охоты дают шанс получить один из множества уникальных модов, полезных как для людей, так и для гулей.

Объединяйтесь с другими игроками, чтобы пройти два новых публичных события: помогите зверолову Короля Ржавчины управиться с его отрядом Когтей смерти, которых используют на арене, в событии „Gearing Up“, и защитите жителей Хайвей-Тауна от яростного роя радскорпионов и жалокрылов в событии „Sinkhole Solutions!“» — говорится в официальном описании.

