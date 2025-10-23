Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока

Английский актер Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Фантастические твари») и американская актриса Адриа Архона («Настоящий детектив», «Андор») снимутся в фильме «Alone Together». Об этом сообщила Variety.



Картину поставит шотландский режиссер Бен Шэррок, известный по ленте «Лимбо» 2020 года. В каст войдет также Амир Эль-Масри, который сыграл одну из ролей в «Лимбо», а также участвовал в «Призраках в Венеции» и «Клубе Зеро».



Фильм «Alone Together» расскажет историю режиссера Сэма, который отправляется в Аравийскую пустыню в поисках работы. Сэм переживает кризис: его карьера застопорилась, а брак трещит по швам.