Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шэррока

Фото: adriaarjona

Английский актер Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Фантастические твари») и американская актриса Адриа Архона («Настоящий детектив», «Андор») снимутся в фильме «Alone Together». Об этом сообщила Variety.

Картину поставит шотландский режиссер Бен Шэррок, известный по ленте «Лимбо» 2020 года. В каст войдет также Амир Эль-Масри, который сыграл одну из ролей в «Лимбо», а также участвовал в «Призраках в Венеции» и «Клубе Зеро». 

Фильм «Alone Together» расскажет историю режиссера Сэма, который отправляется в Аравийскую пустыню в поисках работы. Сэм переживает кризис: его карьера застопорилась, а брак трещит по швам.

Мужчина испытывает чувство вины за то, что не стал хорошим отцом для маленького сына. Однажды во время ливня в пустыне у него возникает мимолетная, но сильная связь с пленительной женщиной по имени Инма.

Однако «Alone Together», как предупреждают авторы картины, — это не история любви. Лента расскажет о встрече людей с багажом прошлого, от которого они неспособны избавиться.

Тернер исполнит в картине роль Сэма. Архона предстанет в образе Инмы. Эль-Масри же достанется роль харизматичного гида Абдуллы, дружба с которым поможет главному герою глубже исследовать собственные эмоции.

Продюсером проекта выступит обладатель «Оскара» Флориан Зеллер, известный по фильмам «Отец» и «Сын». Картину разработает Blue Morning Pictures Федерики Сент-Роуз. Съемки пройдут в Омане в марте 2026 года. Дистрибьютором станет HanWay Films.

«Бен написал эмоционально насыщенную и понятную всем историю о человеке, которому приходится переосмысливать свой жизненный путь, одновременно теряя себя в самых разных сферах», — рассказала гендиректор HanWay Films Габриэль Стюарт.

Она назвала Тернера и Архону «идеальной парой, способной передать всю человечность, юмор и эмоции двух персонажей на распутье». 
 

