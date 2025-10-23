Каллум Тернер и Адриа Архона исполнят главные роли в ленте «Alone Together» Бена Шаррока

Английский актер Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Фантастические твари») и американская актриса Адриа Архона («Настоящий детектив», «Андор») снимутся в фильме «Alone Together». Об этом сообщил Variety.
Картину поставит шотландский режиссер Бен Шаррок, известный по ленте «Лимб» 2020 года. В каст войдет также Амир Эль-Масри, который сыграл одну из ролей в «Лимбе», а также участвовал в «Призраках в Венеции» и «Клубе Зеро».
Фильм «Alone Together» расскажет историю режиссера Сэма, который отправляется в Аравийскую пустыню в поисках работы. Сэм переживает кризис: его карьера застопорилась, а брак трещит по швам.
Мужчина испытывает чувство вины за то, что не стал хорошим отцом для маленького сына. Однажды во время ливня в пустыне у него возникает мимолетная, но сильная связь с пленительной женщиной по имени Инма.
Однако «Alone Together», как предупреждают авторы картины, — это не история любви. Лента расскажет о встрече людей с багажом прошлого, от которого они неспособны избавиться.
Тернер исполнит в картине роль Сэма. Архона предстанет в образе Инмы. Эль-Масри же достанется роль харизматичного гида Абдуллы, дружба с которым поможет главному герою глубже исследовать собственные эмоции.
Продюсером проекта выступит обладатель «Оскара» Флориан Зеллер, известный по фильмам «Отец» и «Сын». Картину разработает Blue Morning Pictures Федерики Сент-Роз. Съемки пройдут в Омане в марте 2026 года. Дистрибьютером станет HanWay Films.
«Бен написал эмоционально насыщенную и понятную всем историю о человеке, которому приходится переосмысливать свой жизненный путь, одновременно теряя себя в самых разных направлениях», — рассказала гендирктор HanWay Films Габриэль Стюарт.
Она назвала Тернера и Архону «идеальной парой, способной передать всю человечность, юмор и эмоции двух персонажей на распутье».