Майкл Б. Джордан намерен сняться в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински

Американский актер Майкл Б. Джордан, известный по лентам «Крид» и «Черная пантера», ведет переговоры об участии в фильме «Полиция Майами» Джозефа Косински. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Проекр разрабатывает студия Universal. Джордан претендует на роль Ричардо Таббса — одного из двух главных героев истории. Кто может сыграть его напарника Джеймса Крокетта, пока неизвестно.
Новый фильм исследует гламур и коррупцию Майами середины 80-х. Он будет вдохновлен пилотным эпизодом и всем первым сезоном одноименного телесериала, созданного Энтони Йерковичем.
Продюсируют картину Дилан Кларк («Бэтмен») и сам Косински. Сценарий написали Дэн Гилрой («Стрингер», «Бархатная бензопила») и Эрик Сингер ― давний соавтор Косински, работавший с ним над картинами «Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых».
Сериал «Полиция Майами» выходил с 1984 по 1990 год. Он рассказывает о полицейских Сонни Крокетте и Рикардо Таббсе, которые работают под прикрытием в Майами, погружаясь в мир наркокартелей, контрабанды, коррупции и организованной преступности.
Крокетт изображает богатого плейбоя, живущего на яхте с крокодилом и водящего Ferrari, а Таббс — человека, прибывшего из Нью-Йорка, чтобы отомстить за брата, убитого наркоторговцами. Шоу стало символом эпохи неогламура и синтезаторной музыки, а также изменило представление о полицейских сериалах.