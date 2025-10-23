Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар

Американская актриса Гленн Клоуз снимется в фильме «Черный шар» испанских режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амброси. Об этом сообщил Variety.
В актерский состав проекта войдут также Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона»), Мигель Бернардо («Элита»), музыкант Guitarricadelafuente, Карлос Гонсалес («Венено») и Лола Дуэньяс («La Mesias»). Фильм выпустят Movistar Plus+ и Suma Content Films.
Разработкой картины займутся компания Педро и Агустина Альмодоваров El Deseo и французская студия Le Pacte. В основу сценария ляжет незаконченная пьеса Федерико Гарсия Лорки и театральная работа «La piedra oscura» Альберто Конехеро.
Проект расскажет связанные между собой истории о трех мужчинах, живущих в разные эпохи. Их жизни будут объединены через сексуальность и желание, боль и наследие.
«Мы очень рады подтвердить участие Гленн Клоуз в актерском составе фильма „Чёрный шар“. Для нас будет честью работать с такой легендой, актрисой, которой мы всегда восхищались. Она прочитала проект и влюбилась в него. Мы тоже в нее влюблены», — заявили Кальво и Амброси, известные как дуэт Los Javis.
Оператором-постановщиком ленты станет Грис Хордана, художником — Роже Беллес. В качестве художника по костюмам в проекте примет участие Ана Лопес Кобос, за кастинг будут отвечать Ева Лейра и Иоланда Серрано. Позицию звукорежиссера занял Родриго Мадригаль. Белен Марти Льюч стала хореографом ленты, Пабло Морильяс — художником по прическам, Марило Осуна — визажистом, Альберто Гутьеррес — монтажером, Рауль Рефре — композитором.