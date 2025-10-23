Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что у нее обнаружили аневризму мозга. Этим она поделилась в эпизоде реалити-шоу «Кардашьяны», написал Entertainment Weekly.
Кардашьян призналась, что проходила проверку здоровья. В ходе нее она сделала магнитно-резонансную томографию. На снимках врачи увидели «что-то вроде небольшой аневризмы».
Ким отметила, что врачи считают, будто аневризму вызвал стресс. Неделя после получения диагноза, по словам Кардашьян, была самой тяжелой в ее жизни.
В седьмом сезоне «Кардашьянов» зрители узнают о текущих отношениях Ким с ее бывшим мужем Канье Уэстом. «Мой бывший будет в моей жизни, что бы ни случилось. У нас четверо общих детей», — сказала Кардашьян в тизере проекта.
Аневризма — выпячивание стенки кровеносного сосуда. Наибольшую опасность представляют аневризмы аорты и головного мозга. Последние могут вызвать инсульт. Лечение аневризмы, как правило, производится путем хирургического вмешательства.