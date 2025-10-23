Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Гленн Клоуз сыграет в фильме «Черный шар». Его спродюсирует Педро Альмодовар
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»

Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что у нее обнаружили аневризму мозга. Этим она поделилась в эпизоде реалити-шоу «Кардашьяны», написал Entertainment Weekly.

Кардашьян призналась, что проходила проверку здоровья. В ходе нее она сделала магнитно-резонансную томографию. На снимках врачи увидели «что-то вроде небольшой аневризмы».

Ким отметила, что врачи считают, будто аневризму вызвал стресс. Неделя после получения диагноза, по словам Кардашьян, была самой тяжелой в ее жизни.

В седьмом сезоне «Кардашьянов» зрители узнают о текущих отношениях Ким с ее бывшим мужем Канье Уэстом. «Мой бывший будет в моей жизни, что бы ни случилось. У нас четверо общих детей», — сказала Кардашьян в тизере проекта.

Аневризма — выпячивание стенки кровеносного сосуда. Наибольшую опасность представляют аневризмы аорты и головного мозга. Последние могут вызвать инсульт. Лечение аневризмы, как правило, производится путем хирургического вмешательства. 

