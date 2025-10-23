Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму мозга

В седьмом сезоне «Кардашьянов» зрители узнают о текущих отношениях Ким с ее бывшим мужем Канье Уэстом. «Мой бывший будет в моей жизни, что бы ни случилось. У нас четверо общих детей», — сказала Кардашьян в тизере проекта.