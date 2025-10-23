В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс

В Лондоне на Лестер-сквер установят памятник Бриджит Джонс — героине романов Хелен Филдинг и их экранизаций с Рене Зеллвегер в главной роли. Об этом сообщил Deadline.
Бронзовую статую спроектировала компания 3D Eye. Официальное открытие монумента запланировано на 17 ноября. Его посетит Зеллвегер, а также другие артисты экранизаций — Чивитэль Эджиофор, Салли Филлипс и Лео Вудалл.
Зеллвегер сыграла ставшую культовой героиню в четырех фильмах. Первый вышел на экраны в 2001 году, второй — в 2004-м. Третья часть франшизы появилась в 2016 году. Четвертая картина, «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вышла в 2025 году.
Хелен Филдинг опубликовала роман «Дневник Бриджит Джонс» в 1996 году. Он рассказал об англичанке, которая мечтает об отношениях, пытается похудеть, вести здоровый образ жизни и состояться как журналистка.
Живой и неидеальный образ Джонс покорил читателей. В 1999 году Филдинг выпустила второй роман «Грани разумного». В 2013 году вышла третья книга «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», в 2016 году — «Ребенок Бриджит Джонс. Дневники».