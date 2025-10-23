В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс

Зеллвегер сыграла ставшую культовой героиню в четырех фильмах. Первый вышел на экраны в 2001 году, второй — в 2004-м. Третья часть франшизы появилась в 2016 году. Четвертая картина, «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вышла в 2025 году.