Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам

Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»

Фото: Head Gear Films

Американский актер Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустит студия Paramount, режиссером будет Тай Уэст («Пэрл», «Максин ХХХ»). В актерский состав войдет Андреа Райзборо («Ради Лесли», «Обливион»). Сценарий напишет Натаниэль Халперн.

Продюсером проекта выступит Эмма Уоттс, исполнительными продюсерами — Стивен Дойтерс и Джейсон Форман. Премьера картины запланирована на 13 ноября 2026 года.

«Рождественскую песнь» в ближайшее время ждут сразу две киноадаптации. Студия Warner Bros. разрабатывает собственный проект, который срежиссирует Роберт Эггерс. В нем роль Эбенезера исполнит Уиллем Дефо.

Повести Диккенса экранизировали уже множество раз. Сюжет о скряге, который в рождественскую ночь видит прошлое, настоящее и будущее, фигурировал в мультфильмах студии Disney, сериалах «Доктор Кто» и «Лучшие». Самая известная киноадаптация вышла в 2009 году, ее представил Роберт Земекис. Главная роль в ней досталась Джиму Керри. 

