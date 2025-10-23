Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»

Американский актер Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит студия Paramount, режиссером будет Тай Уэст («Пэрл», «Максин ХХХ»). В актерский состав войдет Андреа Райзборо («Ради Лесли», «Обливион»). Сценарий напишет Натаниэль Халперн.
Продюсером проекта выступит Эмма Уоттс, исполнительными продюсерами — Стивен Дойтерс и Джейсон Форман. Премьера картины запланирована на 13 ноября 2026 года.
«Рождественскую песнь» в ближайшее время ждут сразу две киноадаптации. Студия Warner Bros. разрабатывает собственный проект, который срежиссирует Роберт Эггерс. В нем роль Эбенезера исполнит Уиллем Дефо.
Повести Диккенса экранизировали уже множество раз. Сюжет о скряге, который в рождественскую ночь видит прошлое, настоящее и будущее, фигурировал в мультфильмах студии Disney, сериалах «Доктор Кто» и «Лучшие». Самая известная киноадаптация вышла в 2009 году, ее представил Роберт Земекис. Главная роль в ней досталась Джиму Керри.