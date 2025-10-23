Исследование: каждый второй зумер предпочитает анимацию кино

Почти половина (48,5%) представителей поколения Z (14–24 лет) предпочитают анимацию игровому кино, показало исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. О нем рассказало издание Variety.
Каждый третий (32%) опрошенный отметил, что хочет больше видеть на экране истории, с которыми можно себя соотнести. Молодые люди меньше заинтересованы в фантастике и больше — в сериалах о тех, кто на них похож.
В частности, особый интерес молодежь продемонстрировала к шоу о дружбе. Так, 59,7% отметили, что «хотят видеть больше контента, где центральными отношениями является дружба».
Исследователи также составили топ-25 самых любимых у зумеров фильмов и сериалов. В него вошли:
1. «Очень странные дела»
2. «Уэнсдэй»
3. «Губка Боб Квадратные Штаны»
4–5. «Человек-паук»
4–5. «Гриффины»
6–7. «Дневники вампира»
6–7. «Этим летом я стала красивой»
8–9. «Во все тяжкие»
8–9. «Кей-поп-охотницы на демонов»
10–14. «Сверхъестественное»
10–14. «Декстер»
10–14. «Супермен»
10–14. «Игра в кальмара»
10–14. «Ходячие мертвецы»
15. «Том и Джерри»
16–19. «Друзья»
16–19. «Джинни и Джорджия»
16–19. «Новичок»
16–19. «Семья черной мафии»
20–22. «Рик и Морти»
20–22. «Игра престолов»
20–22. «Наруто»
23–25. «Парк Юрского периода», «Мир Юрского периода»
23–25. «Закусочная боба»
23–25. «Коралина в стране кошмаров»