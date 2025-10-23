Исследование: каждый второй зумер предпочитает анимацию кино

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам

Исследование: каждый второй зумер предпочитает анимацию кино

Фото: Netflix

Почти половина (48,5%) представителей поколения Z (14–24 лет) предпочитают анимацию игровому кино, показало исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. О нем рассказало издание Variety.

Каждый третий (32%) опрошенный отметил, что хочет больше видеть на экране истории, с которыми можно себя соотнести. Молодые люди меньше заинтересованы в фантастике и больше — в сериалах о тех, кто на них похож.

В частности, особый интерес молодежь продемонстрировала к шоу о дружбе. Так, 59,7% отметили, что «хотят видеть больше контента, где центральными отношениями является дружба».

Исследователи также составили топ-25 самых любимых у зумеров фильмов и сериалов. В него вошли:

1. «Очень странные дела»

2. «Уэнсдэй»

3. «Губка Боб Квадратные Штаны»

4–5. «Человек-паук»

4–5. «Гриффины»

6–7. «Дневники вампира»

6–7. «Этим летом я стала красивой»

8–9. «Во все тяжкие»

8–9. «Кей-поп-охотницы на демонов»

10–14. «Сверхъестественное»

10–14. «Декстер»

10–14. «Супермен»

10–14. «Игра в кальмара»

10–14. «Ходячие мертвецы»

15. «Том и Джерри»

16–19. «Друзья»

16–19. «Джинни и Джорджия»

16–19. «Новичок»

16–19. «Семья черной мафии»

20–22. «Рик и Морти»

20–22. «Игра престолов»

20–22. «Наруто»

23–25. «Парк Юрского периода», «Мир Юрского периода»

23–25. «Закусочная боба»

23–25. «Коралина в стране кошмаров»

