В российский кинопрокат вышел хоррор «Песочный человек». Смотрим эксклюзивный отрывок

Психологический хоррор «Песочный человек» вышел на экраны российских кинотеатров с 23 октября. Об этом «Афише Daily» рассказала кинопрокатная компания World Pictures.

Фильм основан на графическом романе «Mr. Sandman» Элисы Виктории. Писательница создала сценарий экранизации с Майклом Талли. Режиссером проекта стал клипмейкер Колин Тилли. Он исследовал в картине темы буллинга, вины и расплаты.

В центре сюжета оказалась девочка по имени Анна, которая теряет родителей. Она вынуждена покинуть Нью-Йорк и переехать к бабушке во Флориду. Привычный мир героини рушится, и ей приходится адаптироваться к незнакомой среде.

Во Флориде Анна пытается наладить контакт с подростками. Но трагический случай втягивает героиню в цепь событий, которые пробуждают безжалостные сверхъестественные силы — мистического Песочного человека, который приходит в снах и наказывает людей за дурные поступки.

World Pictures поделилась c «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком фильма о борьбе с внутренними и внешними демонами. В нем зрители могут увидеть в новом образе Голду Рошевель — звезду сериалов «Бриджертоны» и «Королева Шарлотта».

Помимо Рошевель, в актерский состав ленты вошли Уитни Пик («Я — зомби»), Финн Беннетт («Настоящий детектив»), Карсон Минниер («Избранные»), Бен Бладон («Очень странные дела») и Уинн Райхерт («Темные воды»).

Хоррор выпустила продакшен-компания Ley Line Entertainment, известная по картинам «Всё везде и сразу», «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Смерть единорога». Продюсером фильма стал Тим Хедингтон, работавший над «Одним целым» и «Войной миров Z».

Песочный человек — один из самых значимых героев европейского фольклора. В скандинавских легендах он посыпает детям глаза песком или пылью, чтобы навеять сон. Свои версии персонажа есть в Румынии и во Франции. В литературе интерпретации мифического существа появлялись в работах Гофмана и Андерсена.

Песочного человека можно встретить в сериалах «Боишься ли ты темноты?», «Баффи — истребительница вампиров» и «Доктор Кто». Он упоминается в музыкальных треках The Chordettes и Metallica. Наконец, Нил Гейман выпустил комикс «Песочный человек», который получил экранизацию в 2022 году. 
 

