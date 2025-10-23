Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее

Компания Nike показала прототип системы обуви с мотором под названием Project Amplify. Разработка призвана помочь людям двигаться быстрее и преодолевать большие расстояния с меньшими усилиями.
Устройство спроектировано для усиления естественных движений голени и лодыжки. Система включает в себя мотор, приводной ремень и перезаряжаемую батарею-манжету, кроссовки. Саму обувь можно носить как с устройством, так и без него.
Разработка ориентирована не на профессиональных спортсменов, а на обычных людей, которые хотят сделать свои ежедневные пробежки или пешие маршруты комфортнее, удлинив их на 1,5–3 километра.
«По своей сути, Project Amplify — это о том, чтобы незаметно добавить немного больше мощности вашему шагу. Удовольствие приходит от осознания, что вы можете сделать больше, чем думали, — что бы это „больше“ для вас ни значило», — пояснил Майкл Донагу, вице-президент Nike по направлению «Создание будущего, новые виды спорта и инновации».
Пока что Project Amplify находится на стадии испытаний. До рынка система обуви дойдет только через несколько лет.