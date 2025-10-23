ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин

Почти четверть (24%) россиян уверены, что мужчины управляют автомобилем лучше, чем женщины, показал опрос ВЦИОМ.
С этим утверждением согласны 29% мужчин и 20% женщин. Респонденты объясняют свою позицию тем, что мужчины за рулем обычно более внимательны, спокойны, уверены в себе и менее эмоциональны.
У 51% россиян есть права. Причем доля мужчин с правами (72%) более чем вдвое превышает долю женщин (34%).
Каждый второй из рожденных в 1968–1991 годах владеет правами и регулярно водит машину. Среди младших миллениалов и зумеров этот показатель значительно ниже — 38 и 15% соответственно.
Большинство опрошенных (67%) считают, что ограничения на вождение должны устанавливаться по медицинским показаниям. 15% поддерживают введение единого предельного возраста для всех. Те, кто выступает за возрастной ценз, в среднем называют цифру в 71 год.