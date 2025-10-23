Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике

Российская спортсменка Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщил «Интерфакс».
Девушка выиграла с результатом 55,066 балла. Второе место заняла американка Лиэнн Вонг с 54,966 балла. Бронзу получила китаянка Чжан Цинъин с 54,633 балла. Олимпийская чемпионка Кайлия Немур из Алжира осталась без медали.
Мельникова стала лучшей на брусьях и в вольных упражнениях. Ее опорный прыжок оценили ниже, чем прыжок Вонг. Во время выступления на бревне россиянка допустила серьезную ошибку, но суммы баллов оказалось достаточно для триумфа.
Мельникова призналась, что не ожидала победы. «У меня болит плечо, колено, голеностопы, берегу ахилл, заболела задняя поверхность бедра. Я не ожидала, что выиграю», — поделилась спортсменка.
Гимнастка стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье уже во второй раз в карьере. В 2021 году Мельникова также победила на турнире. После этого она четыре года не участвовала в международных стартах из-за отстранения россиян.
Международная федерация гимнастики допустила атлетов из России к мировому первенству в нейтральном статусе. Соревнования прошли в Индонезии.
Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка в командном многоборье, трехкратная призерка Олимпийских игр, шестикратная призерка чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы.