Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
Nike представил кроссовки с мотором, позволяющие людям двигаться быстрее
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике

Фото: gelyamelnikova

Российская спортсменка Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщил  «Интерфакс».

Девушка выиграла с результатом 55,066 балла. Второе место заняла американка Лиэнн Вонг с 54,966 балла. Бронзу получила китаянка Чжан Цинъин с 54,633 балла. Олимпийская чемпионка Кайлия Немур из Алжира осталась без медали.

Мельникова стала лучшей на брусьях и в вольных упражнениях. Ее опорный прыжок оценили ниже, чем прыжок Вонг. Во время выступления на бревне россиянка допустила серьезную ошибку, но суммы баллов оказалось достаточно для триумфа.

Мельникова призналась, что не ожидала победы. «У меня болит плечо, колено, голеностопы, берегу ахилл, заболела задняя поверхность бедра. Я не ожидала, что выиграю», — поделилась спортсменка.

Гимнастка стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье уже во второй раз в карьере. В 2021 году Мельникова также победила на турнире. После этого она четыре года не участвовала в международных стартах из-за отстранения россиян.

Международная федерация гимнастики допустила атлетов из России к мировому первенству в нейтральном статусе. Соревнования прошли в Индонезии.

Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка в командном многоборье, трехкратная призерка Олимпийских игр, шестикратная призерка чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы. 

