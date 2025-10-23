Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез

Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой
ВЦИОМ: 24% россиян считают, что мужчины водят лучше женщин
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ

Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез

Фото: @heinz_br

Бренд Heinz представил в Бразилии лимитированный майонез Halloween Mayo. Фото и видео с продуктом компания опубликовала в соцсетях.

Соус имеет насыщенный черный цвет благодаря добавлению черного чеснока. Этот ингредиент получают путем длительного запекания обычного чеснока. Растение приобретает сладкий вкус без остроты и горечи.

Особенность упаковки: этикетка светится в темноте, после того как на нее попадает дневной свет. Сама рекламная кампания вокруг Halloween Mayo обыгрывает эстетику классических фильмов ужасов: в ней много черно-белых кадров.

Это не первое обновление Heinz своего продукта, приуроченное к интересному событию. Например, к премьере фильма «Барби» Греты Гервиг компания выпустила ярко-розовый соус под названием Barbiecue. В основу рецепта легла привычка покупателей смешивать соус Heinz Classic BBQ с майонезом. Розового цвета достигли благодаря свекле.

Расскажите друзьям