Heinz в Бразилии выпустил хэллоуинский черный чесночный майонез

Бренд Heinz представил в Бразилии лимитированный майонез Halloween Mayo. Фото и видео с продуктом компания опубликовала в соцсетях.
Соус имеет насыщенный черный цвет благодаря добавлению черного чеснока. Этот ингредиент получают путем длительного запекания обычного чеснока. Растение приобретает сладкий вкус без остроты и горечи.
Особенность упаковки: этикетка светится в темноте, после того как на нее попадает дневной свет. Сама рекламная кампания вокруг Halloween Mayo обыгрывает эстетику классических фильмов ужасов: в ней много черно-белых кадров.
Это не первое обновление Heinz своего продукта, приуроченное к интересному событию. Например, к премьере фильма «Барби» Греты Гервиг компания выпустила ярко-розовый соус под названием Barbiecue. В основу рецепта легла привычка покупателей смешивать соус Heinz Classic BBQ с майонезом. Розового цвета достигли благодаря свекле.