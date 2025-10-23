Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с Бьянкой

Рэпер Паша Техник за несколько месяцев до смерти записал фит с певицей Бьянкой, но песня не вышла, сообщил телеграм-канал Shot. Менеджер музыканта Марк Яровный подтвердил информацию «Афише Daily».
Как пишет Shot, «за три месяца до своей смерти Техник пригласил на фит Бьянку, та согласилась и даже в начале года записала свою партию». Shot утверждает, что песня не вышла потому, что Бьянка разорвала контракт после трагедии, а продюсеры нашли ей замену и трек собираются выпустить с ее участием. Яровный сказал «Афише Daily», что не знает, почему релиз трека не состоялся и была ли найдена другая певица.
Хип-хоп-артист умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации тайской клиники с тяжелым поражением легких. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников». По ее версии, в последние дни жизни рэперу вместо скорой помощи вызывали подпольных медиков, которые не смогли верно оценить его состояние.
Okko готовится выпустить документальный фильм о рэпере «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом станет музыкальный критик Даниил Башта (Даня Порнорэп).