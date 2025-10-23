Умер электронный музыкант Дэвид Болл из Soft Cell и The Grid

Умер пионер электронной музыки Дэвид Болл, известный по дуэтам Soft Cell и The Grid. Об этом сообщил NME.
Болл скончался в возрасте 66 лет у себя дома в Лондоне. Причина его смерти пока неизвестна.
Еще в августе артист выступал на фестивале «Rewind», а до этого провел серию концертов в Северной Америке. Коллега Болла по Soft Cell, Марк Алмонд, рассказал, что они только что завершили работу над новым альбомом «Danceteria».
«Тяжело писать об этом, не говоря уже о том, чтобы осмыслить, ведь Дэйв был в таком прекрасном эмоциональном состоянии. Он был сосредоточен и очень доволен новым альбомом, который мы закончили буквально несколько дней назад», — поделился он.
Алмонд добавил, что 2026 год должен был стать воодушевляющим для Болла. «Меня немного утешает факт, что он услышал готовую пластинку и счет ее великолепной работой», — отметил Марк.
«Музыка Дэйва стала лучше, чем когда-либо. Его мелодии и припевы по-прежнему безошибочно в стиле Soft Cell, но он всегда выводил их на новый уровень. Он был удивительно блестящим музыкальным гением, и мы были вместе почти 50 лет», — подчеркнул Алмонд.
Он вспомнил, как был вместе с Боллом «несносными и трудными, двумя агрессивными студентами-художниками, которые хотели делать все по-своему». «Всякий раз, когда мы собирались вместе после долгой разлуки, между нами всегда царило тепло и химия», — рассказал музыкант.
«Нас объединяло глубокое взаимное уважение, которое придавало нашему совместному творчеству уникальную силу. Мы много смеялись, у нас было общее чувство юмора, а также любовь к кино, книгам и музыке. У Дэйва были полки, забитые книгами, и множество замечательных и удивительных музыкальных отсылок. Он был душой и сердцем Soft Cell, и я очень горжусь нашим наследие», — поделился Алмонд.
Болл и Алмонд основали группу Soft Cell в 1979 году, когда учились в художественной школу в Лидсе. Они внесли вклад в формирование британской музыки 80-х и последующих лет. Их дебютный альбом 1981 года «Non-Stop Erotic Cabaret» изменил ход поп-музыки и проложил путь для множества дуэтов, играющих на синтезаторах, таких как Pet Shop Boys, Eurythmics, Yazoo и Erasure .
Их второй сингл, «Tainted Love», возглавил чарты Великобритании и 17 стран мира. Он также был признан самым продаваемым синглом в Великобритании в 1981 году и попал в Книгу рекордов Гиннесса как сингл, дольше всех продержавшийся в американском чарте Billboard .
Помимо Soft Cell, Болл входил в состав группы The Grid вместе с Ричардом Норрисом. Вместе артисты добились ряда успехов в 90-х. В частности, их сингл «Swamp Thing» стал международным хитом. Болл также сотрудничал с другими крупными звездами, такими как Дэвид Боуи и Кайли Миноуг.