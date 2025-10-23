Умер электронный музыкант Дэвид Болл из Soft Cell и The Grid

Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами

Умер электронный музыкант Дэвид Болл из Soft Cell и The Grid

Фото: C Brandon / Getty Images

Умер пионер электронной музыки Дэвид Болл, известный по дуэтам Soft Cell и The Grid. Об этом сообщил NME.

Болл скончался в возрасте 66 лет у себя дома в Лондоне. Причина его смерти пока неизвестна.

Еще в августе артист выступал на фестивале «Rewind», а до этого провел серию концертов в Северной Америке. Коллега Болла по Soft Cell, Марк Алмонд, рассказал, что они только что завершили работу над новым альбомом «Danceteria».

«Тяжело писать об этом, не говоря уже о том, чтобы осмыслить, ведь Дэйв был в таком прекрасном эмоциональном состоянии. Он был сосредоточен и очень доволен новым альбомом, который мы закончили буквально несколько дней назад», — поделился он.

Алмонд добавил, что 2026 год должен был стать воодушевляющим для Болла. «Меня немного утешает факт, что он услышал готовую пластинку и счет ее великолепной работой», — отметил Марк.

«Музыка Дэйва стала лучше, чем когда-либо. Его мелодии и припевы по-прежнему безошибочно в стиле Soft Cell, но он всегда выводил их на новый уровень. Он был удивительно блестящим музыкальным гением, и мы были вместе почти 50 лет», — подчеркнул Алмонд.

Он вспомнил, как был вместе с Боллом «несносными и трудными, двумя агрессивными студентами-художниками, которые хотели делать все по-своему». «Всякий раз, когда мы собирались вместе после долгой разлуки, между нами всегда царило тепло и химия», — рассказал музыкант.

«Нас объединяло глубокое взаимное уважение, которое придавало нашему совместному творчеству уникальную силу. Мы много смеялись, у нас было общее чувство юмора, а также любовь к кино, книгам и музыке. У Дэйва были полки, забитые книгами, и множество замечательных и удивительных музыкальных отсылок. Он был душой и сердцем Soft Cell, и я очень горжусь нашим наследие», — поделился Алмонд.

Болл и Алмонд основали группу Soft Cell в 1979 году, когда учились в художественной школу в Лидсе. Они внесли вклад в формирование британской музыки 80-х и последующих лет. Их дебютный альбом 1981 года «Non-Stop Erotic Cabaret» изменил ход поп-музыки и проложил путь для множества дуэтов, играющих на синтезаторах, таких как Pet Shop Boys, Eurythmics, Yazoo и Erasure .

Их второй сингл, «Tainted Love», возглавил чарты Великобритании и 17 стран мира. Он также был признан самым продаваемым синглом в Великобритании в 1981 году и попал в Книгу рекордов Гиннесса как сингл, дольше всех продержавшийся в американском чарте Billboard .

Помимо Soft Cell, Болл входил в состав группы The Grid вместе с Ричардом Норрисом. Вместе артисты добились ряда успехов в 90-х. В частности, их сингл «Swamp Thing» стал международным хитом. Болл также сотрудничал с другими крупными звездами, такими как Дэвид Боуи и Кайли Миноуг.
 

Расскажите друзьям