Владимир Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. Соответствующее предложение он озвучил на съезде Русского географического общества.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии. <…> Она важна для нас и с политической точки зрения», — пояснил президент.

Путин добавил, что в 2027 году будет отмечаться 200-летний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Подобное дополнение к фамилии географ получил императорским указом к 50-летию своего путешествия в Центральную Азию.

Ранее, в октябре, Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Правительство должно в течение шести месяцев разработать и согласовать план основных мероприятий.

